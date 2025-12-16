 Züleyha Ortak'tan 2025 değerlendirmesi

Snob Magazin'in yeni yıl daveti Malik Abacı Estetik'in sponsorluğunda Sortie'de gerçekleşti. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede, 2025'e veda edildi. Saatlerce süren organizasyonda Boğaz'da eğlence tavan yaptı. Züleyha Ortak geceye Prof. Dr. Serdar Dağ ile katıldı.

2025 için Züleyha Ortak, "Yoğun geçti. Bir yandan Kültür Yolu Festivalleri... 'Züleyha ile Sınırsız Sohbetler'le Beyhan Budak ile tam 17 şehir gezdik. 'Züleyha ile Sınırsız Ezgiler' ve 'Melike Öcalan ile Müziğin Ritmi' derken yoğundu. 2026 yılı yine yoğun olacak bir yandan da YouTube devam ediyor. İşimiz gücümüz sanat, insanları biraz rahatlatmayı ve ferahlatmayı, başarabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.