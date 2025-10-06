 Boneqa: Barcelona’nın özgür ruhu

  • Video Galeri Foto Galeri
Boneqa, bu sezon kadınları Barcelona'nın coşkulu ritminden İstanbul'un mistik dokusuna uzanan bir moda yolculuğuna davet ediyor. Cesaret ve zarafetin karşıtlığından doğan güçlü bir stil manifestosu, şehir modasının özgün ruhunu sofistike detaylarla buluşturuyor.

Akdeniz’in Işıltısıyla Şekillenen Bir Koleksiyon
Barcelona’nın rengârenk dokusu, koleksiyonun canlı silüetlerinde hayat buluyor. Akdeniz’in ışığını taşıyan tonlar şehre dinamizm katarken, gündüzün enerjisi gecenin cazibesiyle buluşuyor. Boneqa, modern şehrin temposuna uyum sağlayan zamansız bir stil yaratıyor.

 

Sürdürülebilirlik ve Zamansız Dokular
Ekim koleksiyonunun temelinde doğal kumaşların zarafeti yatıyor. Pamuk, keten, viskon, lyocell ve modal gibi sürdürülebilir dokular, özenle işlenmiş silüetlerde hayat buluyor. Polyester kullanımını minimuma indiren Boneqa, uzun ömürlü ve zamansız parçalarla kadınların gardırobuna değer katıyor. Boneqa’nın her tasarımı, doğaya duyarlı bir yaklaşımın ve şıklığın birleşimini temsil ediyor.

Boneqa Kadını: Özgürlüğün İmzası
Boneqa kadını, şehrin ritmini kendi adımlarıyla şekillendiriyor. Moda onun için yalnızca kıyafetlerden ibaret olmuyor; özgürlüğün ve bireysel ifadenin en güçlü sahnesine dönüşüyor. Barcelona’nın enerjisiyle beslenen bu ruh, her parçada hem modernliğin hem de zamansızlığın izini taşıyor.

Boneqa: Barcelona’nın ruhunu şehrin sokaklarına taşıyor.

Boneqa’nın yeni koleksiyonunu keşfetmek için www.boneqa.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

