Dr. Çağdaş Kışlaoğlu Las Vegas’ta diş estetiğinde yeni bir çağ açtı

Dr. Çağdaş Kışlaoğlu’ndan diş hekimliği kongresinde yankı uyandıran sunum. İşte detaylar...

Estetik diş hekimliği alanında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden Dr. Çağdaş Kışlaoğlu kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas kentinde düzenlenen uluslararası diş hekimliği kongresinde, diş hekimliği dünyasında büyük yankı uyandıran bir sunum gerçekleştirdi.

“No-Prep Smile Design” tekniği, diş dokusuna zarar vermeden, doğal estetiği koruması ve yapay zekâ destekli dijital planlama sistemleriyle implant cerrahisinin dikişsiz olarak yapılabildiği sunumu ile devrim niteliğinde yaklaşımı tanıttı.

Ülkemizi gururla temsil eden Dr. Kışlaoğlu dünyanın dört bir yanından katılan doktorlar yenilikçi yöntemlere büyük ilgi gösterdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
