Ekşioğlu çiftinin mutlu günü

Geçtiğimiz nisan ayında Dubai’de sade bir törenle nikah masasına oturan Eylem Demirel ve Alparslan Ekşioğlu, Yeşilköy Halil Paşa Yalısı’nda verdikleri davette dostlarını ağırladı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın kıydığı nikahın şahitliğini Prof. Dr. Caner Taslaman yaptı.

Çiftin, Özcan Deniz’in ‘Aslan Gibiyim’ şarkısıyla davetlilerin karşısına çıktığı geceye Ertem Şener, Reyhan İpekel, Nilgün Dilek Hüseyin Nakşiler ve Prof. Dr. Elif Hobikoğlu gibi bir çok davetli katıldı. Geç saate kadar süren davette, misafirler gönüllerince eğlendi.

