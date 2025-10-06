  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Başkentte Masalsı Düğün: İrem Yıldırım ve Mehmet Özlek

Başkentte Masalsı Düğün: İrem Yıldırım ve Mehmet Özlek "Evet" dedi! İşte detaylar...

Başkentte Masalsı Düğün: İrem Yıldırım ve Mehmet Özlek

Başkent Ankara, hafta sonu görkemli bir düğünle gündeme geldi. Siyaset ve iş dünyasının tanınmış ailelerinden Özlek ve Yıldırım ailelerinin evlatları, İrem Yıldırım ile Mehmet Özlek, muhteşem bir törenle dünyaevine girdi.

 Başkentte Masalsı Düğün: İrem Yıldırım ve Mehmet Özlek

Şıklığın ve zarafetin buluştuğu düğün, Ankara sosyetesinin adeta akınına uğradı. Nikâh masasında genç çiftin heyecanına ortak olan isimler ise oldukça dikkat çekiciydi. Nikâh şahitliklerini ünlü iş insanı Murat Özdemir ve sevilen şarkıcı Berkay Şahin yaptı.

Başkentte Masalsı Düğün: İrem Yıldırım ve Mehmet Özlek
Damat Mehmet Özlek’in, AK Parti’nin kurucularından Mehmet Özlek’in torunu olduğu öğrenildi. Siyasi geçmişiyle tanınan aile, aynı zamanda Türk Amerikan Derneği (TAD) Okulları’nın ortakları arasında yer alıyor. Davetliler, özenle hazırlanan konsept, müzikler ve zarif detaylarla unutulmaz bir gece yaşadı. Gelin İrem Yıldırım’ın sade ama etkileyici gelinliği göz kamaştırırken, damat Mehmet Özlek’in zarif tarzı da tam not aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde eğlence doruğa çıktı. Davetliler genç çifte mutluluklar dilerken, düğün Ankara sosyetesinde “yılın en konuşulan düğünü” olarak şimdiden yerini aldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Murat Yıldırım ile Iman Elbani kızları Miray'ın doğum gününü kutladı
  Magazin

Murat Yıldırım ile Iman Elbani kızları Miray'ın doğum gününü kutladı

Birand Tunca doğum günü arkadaşlarıyla kutladı
  Magazin

Birand Tunca doğum günü arkadaşlarıyla kutladı

Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu, kefirin yüzü oldu
  Hayatın İçinden

Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu, kefirin yüzü oldu

Nükhet Duru hastaneden kaçıp sahneye çıktı
  Magazin

Nükhet Duru hastaneden kaçıp sahneye çıktı

Boneqa: Barcelona’nın özgür ruhu
  Moda ve Güzellik

Boneqa: Barcelona’nın özgür ruhu

Ebeveynleri çaresizliği: Ayrılık kaygısı
  Yaşam - Sağlık

Ebeveynleri çaresizliği: Ayrılık kaygısı