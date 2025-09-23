 Ecevit Yılan dünyaevine girdi

  • Video Galeri Foto Galeri
Ünlü iş insanı Ecevit Yılan, hayatını avukat Av. Kübra Tuğrul ile birleştirdi. Çiftin görkemli düğünü önceki gün İstanbul’un seçkin mekânlarından Azur Restoran’da gerçekleşti.

İş, sanat ve spor camiasından birçok ismin katıldığı düğün adeta yıldızlar geçidine sahne oldu.

Mutlulukları gözlerinden okunan çiftin nikâh şahitliklerini Ay Yapım prodüktörü Cem Özkan, Volkan Süt ve gelinin yakın akrabası Av. Tuğba Tuğrul üstlendi.

Gece boyunca davetliler müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, Ecevit Yılan ve Kübra Tuğrul Yılan birbirine uyumu ve samimiyet dolu anları büyük beğeni topladı.

 

