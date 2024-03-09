Zeki Müren anısına düzenlenen ‘Elbet Bir Gün Buluşacağız’ sergisi ziyarete açıldı

Besteleri, yorumu ve eserleriyle Türk sanat müziğinde kalıcı izler bırakan sanatçı Zeki Müren’in sanat yaşamından ve kişisel yaşamından eserlerin yer aldığı "Elbet Bir Gün Buluşacağız" sergisi, 7 Mart Perşembe günü Bursa Kent Müzesi'nde düzenlenen etkinlikle ziyarete açıldı. Bursa Kent Müzesi'nin 20. yılı şerefine hazırlanan Sergi’nin açılış etkinliğine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’nın Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı ev sahipliği yaptı. Tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan sanatçının doğum yeri Bursa’da açılan sergi ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalı sanatçının anısını yaşatmak için düzenlenen bu serginin Bursalılar için anlamına değinerek “Sergimizi sanatçının kişisel eşyalarından oluşan koleksiyonla kurguladık. ‘Her şey yükselebilir, bir toz da yükselir, ama bir sanatçı olarak o zirvede kalmak, dinleyicilerin kalbinde taht kurmak bir başkadır.’ Böyle söylemişti bir konserinde Sanat Güneşi’miz. Söylediği de oldu. Sanat hayatında zirveyi görerek Türk müziğindeki yerini sarsılmaz temellere oturttu ve hepimizin kalbinde taht kurdu. Birbirinden eşsiz besteleriyle Türk musikisini zirveye taşıyan, Türkiye’de ilk Altın Plak Ödülü’nün sahibi olan sanat güneşimiz Zeki Müren’i, Bursa Kent Müzemizin 20’nci yıl dönümünde sevgi ve özlemle anıyoruz. Bütün sanatseverleri, Zeki Müren’in kimliğini ve sanatını yansıtan bu özel sergiyi görmeye ve Türkiye’nin Batmayan Güneşi’ni farklı manzaralardan keşfetmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı, yaptığı konuşmada, “Sanatçı kimliğinin yanında, vatanseverliğiyle ve eğitime verdiği önemle bilinen Sanat Güneşimiz Zeki Müren, tüm mal varlığını Türkiye’nin iki güzide Vakfı olan TSK Mehmetçik Vakfına ve Türk Eğitim Vakfına bağışlayarak Şehit Mehmetçiklerimizin emanetleri ile Gazi Mehmetçiklerimize ve evlatlarına destek, gençlerimize umut oldu. Yüce gönüllü bağışçımızın kıymetli koleksiyonundan oluşan eserlere, sanatçımızın doğup büyüdüğü bu topraklarda sevenlerinin tanık olacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, bu anlamlı serginin başta Bursa halkının ve tüm Zeki MÜREN sevenlerinin sanatçıya duydukları özlemi bir nebze de olsa gidermelerine ve sanatçımızın genç nesle en doğru şekilde tanıtılmasına katkı sağlamasını diliyoruz.” dedi.

BİNLERCE GENCİN YAŞAMINA DOKUNDU

Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, konuşmasında Zeki Müren’in hayatta iken tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlayarak ölümünden sonra dahi binlerce insanın hayatına dokunabilmiş, çok önemli bir değer olduğunu vurguladı. Tekbaş aynı zamanda sanatçının bu anlamlı bağışı sayesinde, vefatının ardından oluşturulan TEV - ZEKİ MÜREN BURS FONU’ndan bugüne kadar Türkiye genelinde 4.000'den fazla öğrenciye eğitim bursu desteği sağlandığının altını çizerek düzenlenen sergi ile sanatçının hatırasının yaşatılmaya devam edeceğini belirtti.

SANATI VE KİŞİSEL YAŞAMI AYNI KOLEKSİYONDA

Elbet Bir Gün Buluşacağız Sergi koleksiyonu, sanatçıya ait sahne kıyafetleri, gözlükleri, ayakkabıları, piyanosu, plakları ve birçok kişisel eşyasının yanı sıra, kendi eliyle yazdığı besteleri, mektupları ve notlarından oluşuyor. Koleksiyonun önemli bir bölümünde ise Fatma Girik’ten Ajda Pekkan’a, Cüneyt Arkın’dan Müzeyyen Senar’a kadar birçok sanatçı dostunun yer aldığı Zeki Müren’e ait fotoğraflar bulunuyor. Ünlü sanatçının sanat kimliğini ve eserlerini yansıtan Sergi aynı zamanda, kendisinin çizdiği desenlerden oluşan dijital sergilemeler ve yapay zekayla oluşturulan uygulamalar da içeriyor.

Zeki Müren’in sanatı ve kişisel yaşamından izleri günümüze taşıyan özel sergi, bir yıl boyunca Bursalı sanatseverleri ağırlayacak.

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