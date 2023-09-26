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Zeki Müren vefatının 27’nci yıl dönümünde Bodrum’da anıldı  

Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfına bağışlayan Sanat Güneşi Zeki Müren, vefatının 27’nci yıl dönümü olan 24 Eylül Pazar günü, çeşitli etkinliklerle anıldı.

Zeki Müren vefatının 27’nci yıl dönümünde Bodrum’da anıldı  

 

Sanat Güneşi Zeki Müren, vefatından bu yana olduğu gibi TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı iş birliğinde Bodrum’da anıldı. Sanatçının Bodrum’da yer alan ve müze olarak kullanılan evinde halka açık mevlit okutulurken, aynı günün akşamı ise Antik Tiyatro’da anma konseri gerçekleştirildi. 

Zeki Müren vefatının 27’nci yıl dönümünde Bodrum’da anıldı  

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen anma etkinlikleri kapsamındaki konserde, Klasik Türk Müziğinin sevilen ismi Bekir Ünlüataer sahne aldı.

Zeki Müren vefatının 27’nci yıl dönümünde Bodrum’da anıldı  

Gecenin sunuculuğunu ise ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Hakan Bilgin üstlendi. Şehit ve gazi ailelerinin katılım sağladığı konserde, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü ve görevlileri, TEV Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile her iki vakfın bağışçıları, çalışanları ve binlerce Zeki Müren hayranı katıldı.

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