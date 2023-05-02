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Yılmaz Morgül hastanelik oldu

Yılmaz Morgül, geçtiğimiz hafta Hatay'da çadır kentleri ziyaret ettiği sırada enfeksiyon kaptı ve hastanelik oldu. İşte detaylar...

Yılmaz Morgül hastanelik oldu

Geçtiğimiz hafta Hatay'da çadır kentleri ziyaret eden sanatçı, enfeksiyon kaptı.

Yılmaz Morgül hastanelik oldu
Morgül, Özel Pendik Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yılmaz Morgül hastanelik oldu
Sanatçının hastanedeki hallerini yakın arkadaşı Pelin Suade, paylaştı.

 Yılmaz Morgül hastanelik oldu

Suade, "Geçen hafta Hatay'da enfeksiyon kapan Yılmaz'ım hastranelik oldu. Şu an tedaviye alındı. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

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