 Yılmaz Morgül hastanelik oldu

Geçtiğimiz hafta Hatay'da çadır kentleri ziyaret eden sanatçı, enfeksiyon kaptı.



Morgül, Özel Pendik Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sanatçının hastanedeki hallerini yakın arkadaşı Pelin Suade, paylaştı.

Suade, "Geçen hafta Hatay'da enfeksiyon kapan Yılmaz'ım hastranelik oldu. Şu an tedaviye alındı. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

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