Yılmaz Morgül odyolog oldu

Beykozlu engelli bireyler ile aileleri Beykoz Engelliler Derneği ve Engelsiz Yaşam Vakfı’nın ortaklaşa düzenledikleri iftar yemeğinde bir araya geldiler. Beykoz İncirköy’deki Pasha Garden’da düzenlenen iftar yemeğinin konuk sanatçısı ise engelli dostu ve Engelsiz Yaşam Vakfı gönüllüsü Yılmaz Morgül idi. İftarını engelli bireyler ile birlikte yapan sanatçı engellileri için bir de mini konser verdi.

Şarkıları Yılmaz Morgül ile birlikte söyleyerek eğlenen engelli bireyler, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gökduy İşitme Cihazları’nın odyologları Efekan Aydemir ve Kader Kepçelioğlu tarafından işitme testi taramasından geçirildiler.

Yılmaz Morgül beyaz önlük giyerek sembolik odyolog oldu ve işitme testi yaptı. Yılmaz Morgül “Aman kulaklarınızı ihmal etmeyin, işitme bozuklukları Alzheimer hastalığına kadar gidiyor” diyerek uyarıda bulundu. İşitme testleri taraması Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından ayrıca huzurevleri ve okullarda da devam ediyor.

İftar sonunda engelli bireylere Engelsiz Yaşam Vakfı’nın aynı zamanda Almanya temsilcisi de olan Engelsiz Yaşam Derneği’nin bağışladığı ramazan kolileri de dağıtıldı. Yılmaz Morgül erzak kolilerini bizzat kendisi taşıyıp engellilere verdi. Beykoz Engelliler Derneği başkanı Hasan Polat, Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan ile Yılmaz Morgül’e organizasyona katkılarından dolayı plaket vererek teşekkür etti.

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