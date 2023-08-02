Yılmaz Morgül çocuklar ve gençler için kolları sıvadı

Müzik dünyasının güçlü sesi ve yardımsever sanatçı Yılmaz Morgül, çocuk ve genç engelliler için harekete geçti. Yıllardır pek çok engelli bireyin yardımına koşan ve dur durak bilmeyen sanatçı yardım konusunda daha çok çocuk ve genç engellilere ağırlık vereceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Emin Et adlı kuruluştan engelliler için bağış alan sanatçı, bağışı Engellsiz Yaşam Vakfı aracılığıyla sahiplerine akülü tekerlekli sandalye olarak teslim etti.

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Levent’deki merkezinde gerçekleşen teslim törenine katılan Yılmaz Morgül, yüzde doksan yedi engelli olan 25 yaşındaki İsmail Kerem Çevikoğlu’na ve yüzde doksan sekiz engelli olan otuz yedi yaşındaki Selim Kaplan’a teslim ederek büyük bir mutluluk yaşadı. Özellikle 25 yaşındaki İsmail Kerim Çevikoğlu’nun akülü tekerlekli sandalyesi olmadığı için sokağa çıkamaması ve yatağa bağımlı kalmasına çok üzülen sanatçı, özgürce hareket etme imkanı sağladığı Kerim ile yakından ilgilendi.

Akülü sandalye teslim törenine Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı Atilla Kaplakarslan ile vakıf yönetim kurulu üyeleri Tayyar Işıksaçan ila Arif Işık da katıldılar. Vakıf başkanı Atilla Kaplakarslan “Değerli sanatçımız ve vakıf dostumuz Yılmaz Morgül’e engellilere karşı duyarlılığı ve yardımları için çok teşekkür ederiz. Bu zor günlerde engellilere maddi manevi destek olmak çok önemli. Yılmaz Morgül bunu en güzel şekilde yapan yüce gönüllü bir insan. Birlikte çalışmaktan onur duyuyoruz” dedi.

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