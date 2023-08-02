  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yılmaz Morgül çocuklar ve gençler için kolları sıvadı

Yılmaz Morgül bağış olarak aldığı akülü tekerlekli sandalyeleri Engelsiz Yaşam Vakfı aracılığıyla engelli sahiplerine teslim etti. 25 yaşındaki yatağa bağımlı ve evinden çıkamayan yüzde doksan yedi engelli olan İsmail Kerem Çevikoğlu’na sokağa çıkabilme umudu taşıyan Yılmaz Morgül “Durmak yol yola devam. Engelli bireylere, özellikle de engelli gençler ve çocuklara yardım etmeye devam edeceğim” dedi.

Yılmaz Morgül çocuklar ve gençler için kolları sıvadı

Müzik dünyasının güçlü sesi ve yardımsever sanatçı Yılmaz Morgül, çocuk ve genç engelliler için harekete geçti. Yıllardır pek çok engelli bireyin yardımına koşan ve dur durak bilmeyen sanatçı yardım konusunda daha çok çocuk ve genç engellilere ağırlık vereceğini söyledi.

Yılmaz Morgül çocuklar ve gençler için kolları sıvadı

Geçtiğimiz günlerde Emin Et adlı kuruluştan engelliler için bağış alan sanatçı, bağışı Engellsiz Yaşam Vakfı aracılığıyla sahiplerine akülü tekerlekli sandalye olarak teslim etti.

Yılmaz Morgül çocuklar ve gençler için kolları sıvadı

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Levent’deki merkezinde gerçekleşen teslim törenine katılan Yılmaz Morgül, yüzde doksan yedi engelli olan 25 yaşındaki İsmail Kerem Çevikoğlu’na ve yüzde doksan sekiz engelli olan otuz yedi yaşındaki Selim Kaplan’a teslim ederek büyük bir mutluluk yaşadı. Özellikle 25 yaşındaki İsmail Kerim Çevikoğlu’nun akülü tekerlekli sandalyesi olmadığı için sokağa çıkamaması ve yatağa bağımlı kalmasına çok üzülen sanatçı, özgürce hareket etme imkanı sağladığı Kerim ile yakından ilgilendi.

Yılmaz Morgül çocuklar ve gençler için kolları sıvadı

Akülü sandalye teslim törenine Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı Atilla Kaplakarslan ile vakıf yönetim kurulu üyeleri Tayyar Işıksaçan ila Arif Işık da katıldılar. Vakıf başkanı Atilla Kaplakarslan “Değerli sanatçımız ve vakıf dostumuz Yılmaz Morgül’e engellilere karşı duyarlılığı ve yardımları için çok teşekkür ederiz. Bu zor günlerde engellilere maddi manevi destek olmak çok önemli. Yılmaz Morgül bunu en güzel şekilde yapan yüce gönüllü bir insan. Birlikte çalışmaktan onur duyuyoruz” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Morgül hastanelik oldu
  Gündem

Yılmaz Morgül hastanelik oldu

Buray yaz turnesinde şehir şehir gezecek
  Magazin

Buray yaz turnesinde şehir şehir gezecek

İstanbul’da Edis Rüyası
  Magazin

İstanbul’da Edis Rüyası

Tuğba Özerk KKTC protokolünde 
  Magazin

Tuğba Özerk KKTC protokolünde 

İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı
  Magazin

İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı

Caner Cindoruk: İyi oyuncuların çoğu utangaç bir çocukluktan geliyor
  Magazin

Caner Cindoruk: İyi oyuncuların çoğu utangaç bir çocukluktan geliyor