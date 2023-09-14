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Çocuklar için mutfağa girdi aşçı oldu

Yılmaz Morgül yeni eğitim öğretim dönemi nedeniyle engelli çocuklar ve ailesi engelli olan çocuklarla bir araya geldi ve onlarla keyifli bir gün geçirdi.

Çocuklar için mutfağa girdi aşçı oldu

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın engelli bireyler için çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle Engelsiz Yaşam Vakfı yönetimi engelli çocuklar ve engelli ailelerin çocukları için bir organizasyon yaptı.

Çocuklar için mutfağa girdi aşçı oldu

Vakıf gönüllüsü olarak çalışan Yılmaz Morgül’ün de destek verdiği etkinlikte yirmi beş çocuk Kavacık’daki Doğal Dükkan Cafe Restaurant’ta bir araya geldiler. Yılmaz Morgül önce restoranın mutfağında ocak başına geçerek beyaz önlük giydi aşçı oldu ve çocuklar için yemekler hazırladı.

Çocuklar için mutfağa girdi aşçı oldu

Ünlü sanatçı ardından çocukları etrafında toplayarak, okul ihtiyaç malzemelerini hediye etti. Okul çantası, beslenme çantası ve defter, kalem kalemtraş gibi kırtasiye malzemeleri çocuklara tek tek özenle dağıtıldı. İş insanı Şevket Alaeddinoğlu’nun yaptığı bağış ile temin edilen okul malzemeleri çocukları oldukça sevindirdi.

Çocuklar için mutfağa girdi aşçı oldu

Bugüne kadar gittiği her yerde engelliler ve çocuklar için bağışlar topladığını belirten sanatçı “Bu hafta sayın Şevket Alaeddin beyden bağış gelmişti ve ben de bu bağışın okul malzemesi olarak dağıtılmasını istedim. Çünkü okullar açıldı ve çocukların yeni eşyalara ihtiyaçları var. Engelli Yaşam Vakfı benim içinde bulunduğum bir vakıf. Çok değerli işler yapıyorlar” dedi. Engelsiz Yaşam Vakfı kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan ile vakıf yönetim kurulu üyeleri Arif Işık, Tayyar

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