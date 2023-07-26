  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras'ın düğün detayları belli oldu

Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras'ın düğün detayları belli oldu... İşte detaylar...

Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras'ın düğün detayları belli oldu

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Önceki gün nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras’ın düğün detayları belli oldu. Nedret Taciroğlu’nun Sarıyer’deki yalısında yapılan nişanda çiftin yüzüklerini, Ahmet Uras’ın babası Prof. Dr. Cihan Uras takmıştı. 3 yıl önce tanışan çiftin düğünü 18 Ağustos’ta Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek.

Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras'ın düğün detayları belli oldu
Düğüne Derin Mermerci, Merve Çetindoğan, Gizem-Aycan Akdağ gibi çiftin yakın arkadaşları da katılacak.
Çift işlerinden dolayı hemen balayına çıkamayacağı için henüz plan yapmadı. Yaz boyunca sahibi olduğu Bodrum’daki The Gaillard ile meşgul olan Ahmet Uras, yakınlarda Bursa şubesini açacak. Yasemin Taciroğlu ise annesinin moda markasıyla eylüldeki fashion show’a hazırlandığından balayı büyük ihtimalle eylül sonuna kalacak.

Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras'ın düğün detayları belli oldu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü sosyetik Mine Soyak Roma'nın alt yapı hocasıyla aşk yaşıyor!
  Cemiyet

Ünlü sosyetik Mine Soyak Roma'nın alt yapı hocasıyla aşk yaşıyor!

Ege Özyeğin Usta defileyi ünlü isimlerle izledi
  Cemiyet

Ege Özyeğin Usta defileyi ünlü isimlerle izledi

Ünlü isim Hande Demir alkolü fazla kaçırınca yere kapaklandı
  Cemiyet

Ünlü isim Hande Demir alkolü fazla kaçırınca yere kapaklandı

Serdar Bilgili'nin doğum günü partisinde yok yok! Dillere destan olacak!
  Cemiyet

Serdar Bilgili'nin doğum günü partisinde yok yok! Dillere destan olacak!

Ünlü sosyetik Eda Taşpınar'dan bikinili poz
  Cemiyet

Ünlü sosyetik Eda Taşpınar'dan bikinili poz

Dila Tarkan ve Sima Tarkan Namibya'ya gitti. O detay dikkat çekti!
  Cemiyet

Dila Tarkan ve Sima Tarkan Namibya'ya gitti. O detay dikkat çekti!