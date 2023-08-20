  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Volkan Konak'tan şaşırtan boşanma yorumu!

Volkan Konak'tan şaşırtan boşanma yorumu! İşte detaylar...

Volkan Konak'tan şaşırtan boşanma yorumu!

Volkan Konak, Bodrum Türkbükü'ndeki Üzüm Kızı’nda sahne aldı.

Volkan Konak'tan şaşırtan boşanma yorumu!
Günler öncesinden rezervasyonların bittiği ve bir çok hayranın kapıdan döndüğü gecede sahneye çıkan sanatçı, şarkılarıyla ve muhteşem sahne performansı ile müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Mevsim normal üzerinde seyreden sıcaklardan dert yanan Volkan Konak, "Bu ne sıcaklık ya valla sahnede sırılsıklam oldum. Bu sıcaklar boşanma sebebidir" sözleriyle mekanını dolduran hayranlarını kahkahaya boğdu.

 Volkan Konak'tan şaşırtan boşanma yorumu!

Hemen hemen her şarkıda orkestradaki müzisyen arkadaşlarını tebrik eden Konak, "Bizim bu muhteşem enerjimizin sebebi sahnedeki aile saadettir. Orkestrada ki çoğu müzisyen benim okul arkadaşım yıllardır birlikteyiz" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gülşen'den farklı kombin
  Magazin

Gülşen'den farklı kombin

Mahsun Kırmızıgül'ün ağlatan Bergen anısı
  Magazin

Mahsun Kırmızıgül'ün ağlatan Bergen anısı

Nebahat Çehre'den Aşk-ı Memnu itirafı! Hayranları çok üzülecek
  Magazin

Nebahat Çehre'den Aşk-ı Memnu itirafı! Hayranları çok üzülecek

Selen Görgüzel kendisine gönderme yapan Gani Müjde'ye jet cevap verdi
  Magazin

Selen Görgüzel kendisine gönderme yapan Gani Müjde'ye jet cevap verdi

Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu kebap yemek için bir günlüğüne İstanbul'a geldi
  Magazin

Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu kebap yemek için bir günlüğüne İstanbul'a geldi

Selen Soyder'den ilginç aşk açıklaması!
  Magazin

Selen Soyder'den ilginç aşk açıklaması!