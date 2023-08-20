 Volkan Konak'tan şaşırtan boşanma yorumu!

Volkan Konak, Bodrum Türkbükü'ndeki Üzüm Kızı’nda sahne aldı.



Günler öncesinden rezervasyonların bittiği ve bir çok hayranın kapıdan döndüğü gecede sahneye çıkan sanatçı, şarkılarıyla ve muhteşem sahne performansı ile müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Mevsim normal üzerinde seyreden sıcaklardan dert yanan Volkan Konak, "Bu ne sıcaklık ya valla sahnede sırılsıklam oldum. Bu sıcaklar boşanma sebebidir" sözleriyle mekanını dolduran hayranlarını kahkahaya boğdu.

Hemen hemen her şarkıda orkestradaki müzisyen arkadaşlarını tebrik eden Konak, "Bizim bu muhteşem enerjimizin sebebi sahnedeki aile saadettir. Orkestrada ki çoğu müzisyen benim okul arkadaşım yıllardır birlikteyiz" dedi.

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