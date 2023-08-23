  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Volkan Konak'ın hayali 25 sene sonra gerçek oldu  

Volkan Konak, eşi Selma Konak'la 25 yıl sonra yeniden evlendi.

Volkan Konak'ın hayali 25 sene sonra gerçek oldu  

25 yıl önce maddi imkansızlık nedeniyle düğün yapamayan çift Polonezköy'de hayallerindeki düğünü gerçekleştirdi.

Volkan Konak'ın hayali 25 sene sonra gerçek oldu  
Çift düğün alanına 3 çocuğuyla beraber alkışlar eşliğinde geldi.

Volkan Konak'ın hayali 25 sene sonra gerçek oldu  
Volkan-Selma Konak çiftini dostları ve akrabalarının yanı sıra ünlü isimlerde yalnız bırakmadı.

Volkan Konak'ın hayali 25 sene sonra gerçek oldu  
Alper Kul, Sunay Akın, Ekin Uzunlar, Polat Yağcı, Tuğçe Kandemir, Ali Ağaoğlu gibi iş ve sanat camiasının önemli isimleri düğünde yerlerini aldı.

Volkan Konak'ın hayali 25 sene sonra gerçek oldu  
Volkan Konak'ın damatlığını Mehmet Dudu'nun hazırladığı gecede, Selma Konak'ın styling'ini Serpil Dudu yaptı. Düğünün ilerleyen saatlerinde Pelit Pastacılık'ın özel olarak hazırladığı düğün pastasını da kesen Konak çifti, gece boyunca doyasıya eğlendi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Volkan Konak'tan şaşırtan boşanma yorumu!
  Magazin

Volkan Konak'tan şaşırtan boşanma yorumu!

Sinan Çalışkanoğlu'nun eşi Çiğdem Çalışkanoğlu kendi markasının yüzü oldu
  Magazin

Sinan Çalışkanoğlu'nun eşi Çiğdem Çalışkanoğlu kendi markasının yüzü oldu

Ünlü şarkıcı Işın Karaca ile sevgilisi Can Yapıcıoğlu teknede aşka geldi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Işın Karaca ile sevgilisi Can Yapıcıoğlu teknede aşka geldi

Bir dönemin hızlı çapkını Nurettin Hasman dede oldu
  Magazin

Bir dönemin hızlı çapkını Nurettin Hasman dede oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Tom Odell yemek için açık büfede sıraya girdi
  Magazin

Dünyaca ünlü şarkıcı Tom Odell yemek için açık büfede sıraya girdi

Emre Kınay tiyatrosuyla ilgili samimi açıklamalar geldi
  Magazin

Emre Kınay tiyatrosuyla ilgili samimi açıklamalar geldi