Volkan Konak'ın hayali 25 sene sonra gerçek oldu  

25 yıl önce maddi imkansızlık nedeniyle düğün yapamayan çift Polonezköy'de hayallerindeki düğünü gerçekleştirdi.



Çift düğün alanına 3 çocuğuyla beraber alkışlar eşliğinde geldi.



Volkan-Selma Konak çiftini dostları ve akrabalarının yanı sıra ünlü isimlerde yalnız bırakmadı.



Alper Kul, Sunay Akın, Ekin Uzunlar, Polat Yağcı, Tuğçe Kandemir, Ali Ağaoğlu gibi iş ve sanat camiasının önemli isimleri düğünde yerlerini aldı.



Volkan Konak'ın damatlığını Mehmet Dudu'nun hazırladığı gecede, Selma Konak'ın styling'ini Serpil Dudu yaptı. Düğünün ilerleyen saatlerinde Pelit Pastacılık'ın özel olarak hazırladığı düğün pastasını da kesen Konak çifti, gece boyunca doyasıya eğlendi.

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