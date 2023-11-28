Kuzey Yıldızı Luvia'da parladı

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Konak, kendisine yöneltilen sorulara samimi yanıtlar verdi. ''Kadın ve öğretmen toplumun kanatlarıdır. Toplumu uçuran, yetiştiren kadınlar ve öğretmenlerdir. Bu gece onlara hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.'' sözleri ile röportaja başlayan Konak, okulda haylaz bir öğrenci olduğunun ve bazen öğretmenlerinin sınıfı hizaya getirmek için kendisine bağırdığını söyledi.

TÜRKİYE'YE ARMAĞAN BİR PROJE



Öğretmenler gününde yayınlanan Emel Şenocak albümünde de yer alan ve ''Akşam oldu hüzünlendim ben yine'' şarkısını hocası için seslendiren başarılı sanatçı, ''Bütün öğrencileri, civcivleri bir araya geldik ve birer şarkı okuduk hocamız için. Hepimizde emeği, kokusu, rengi var. Sevgili Polat Yağcı'da çok idealist duygularla bu işe el verdi. Türkiye'ye armağan bir proje ortaya çıktı.'' sözleriyle konservatuar hocası Emel Şenocak'a da vefasını ortaya koymuş oldu.

ÇOK HOŞUMA GİTTİ, HER SENE Bİ DAHA EVLENECEĞİM



30 yıl sonra yeniden damatlık giymesinin oldukça ses getirdiğini hatırlatarak '' Yenisi ne zaman olacak Volkan Bey, bir sonraki düğün ne zaman olacak?'' sorusunu yönelten muhabire ''Açıkçası çok hoşuma gitti. Oradaki asıl amaç, bir araya gelemememizden yakınan dostlarımızı bu vesile ile bir araya toplayabilmekti. Bizde bunun bir esprisi olsun istedik. Ülkemize bir moral, bir umut olsun istedik. Buda çok büyük teveccüh gördü ve sevildi. Menajerimle konuştuk, seneye bir tane daha yapacağım abi, her sene bi daha evleneceğim.'' yanıtını vererek herkesi tebessüm ettirdi.

EVDE UYUMLU VE GEÇİMLİ BİR İNSANIM



Son olarak kendisine yöneltilen ''Evde nasıl inansınız?'' sorusuna, ''Uyumlu ve geçimli bir insanımdır. Çok başarılı bir baba olduğumu düşünmüyorum. Şöyle ki; fedakar biriyimdir ancak çocuklarla oyun kurup oynamaktan biraz sıkılıyorum ama huzurlu ve uyumlu bir insanım.'' yanıtını veren Konak, ev işlerinde zaman zaman eşi Selma Hanım'a yardımcı olmak konusunda ise ''Yurtdışındaki evde oluyorum, çokta keyifliymiş.'' sözleriyle yanıtladı.

Röportajın ardından sahnedeki yerini alan Volkan Konak, şarkıları ve muhteşem sahne performansıyla unutulmaz bir gecenin mimarı oldu.



Sahneden yaptığı açılış konuşmasında da tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan başarılı sanatçı, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygı, rahmet ve özlemle andı.

CERRAHPAŞA TÜRKÜSÜNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU AKTI



Performansının son bölümünde kendisi ile özdeşleşmiş ''Cerrahpaşa Türküsü''nü seslendiren Volkan Konak, gözyaşlarına hakim olamazken, ''Bu şarkıyı her sahnemde okumuyorum. Bana rahmetli babamı hatırlatıyor ama bu gece özel bir gece, bu gece babamı anmak istedim diyerek duygularını dile getirdi.



Yaklaşık iki saat kaldığı Luvia sahnesinde tempolu sahne performansı ile herkesi mest eden, esprileri ile zaman zaman güldüren, duygu dolu şarkılarıyla ise zaman zaman ağlatan Volkan Konak, geceyi alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde noktaladı.

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