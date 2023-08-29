  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Eşiyle 25 yıl sonra düğün yapan Volkan Konak'tan şaşırtan itiraf!

Eşiyle 25 yıl sonra düğün yapan Volkan Konak'tan şaşırtan itiraf! İşte detaylar...

Eşiyle 25 yıl sonra düğün yapan Volkan Konak'tan şaşırtan itiraf!

Volkan Konak, geçtiğimiz akşam Maslak Yeni Gazino'da sahne aldı. Geçtiğimiz hafta eşi Selma Konak'la 25 yıl sonra yeniden evlenenen Konak, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 25 yıl önce maddi imkansızlık nedeniyle düğün yapamayan çift Polonezköy'de hayallerindeki düğünü gerçekleştirmişti.

Eşiyle 25 yıl sonra düğün yapan Volkan Konak'tan şaşırtan itiraf!
Bunun sorulması üzerine Konak, "Biz kokteyl vari bir şey yapmak istedik. Tam anlamı ile düğün yapma amacımız yoktu. Hem gelen insanlar için hem de bizim için güzel bir anı oldu. Evliliğin güzel bir hadise olduğunu, birbirini seven insanların fedakâr ve bencil olmadığını anlatmaya çalıştık. Dostlarımız ile bir araya geldik" dedi.

Eşiyle 25 yıl sonra düğün yapan Volkan Konak'tan şaşırtan itiraf!
Düğün günü neler yaşadıklarından da bahseden Konak, "O akşam neyi fark ettim biliyor musunuz? Kadınımın elini tutunca, dünyanın avucumun içine sığdığını fark ettim. Çok güzel bir espri oldu, güzel bir gece oldu. Kazasız belasız atlattık. 41 kere maşallah diyorlar ya eğer yaşarsam 41'inci yılda da yine düğün yapacağım. Çok hoşuma gitti. Bizde takı yasaktı ama takı getirenler çok utandırdı bizi. Çocuklarımız da annem ve babamın düğününe gittim diyecek. Bu güzel bir şey" diye konuştu.

Eşiyle 25 yıl sonra düğün yapan Volkan Konak'tan şaşırtan itiraf!
AŞKIMIZI TAZELEDİK
Muhabirlerin “Geçmişte maddi kaynaklardan dolayı düğün yapmadınız. Sizin maddi sıkıntılarınız nelerdi o dönem?” sorusuna Konak, “Hepimizin bir öyküsü var. Bu ülkede hiç kimse Bağdat Caddesi'nde doğmadı. Herkesin ayrı bir hikayesi var. Ben kasabadan geldim, konservatuar okumaya. Demagoji yapmak istemiyorum. Bir yerlere gelmek için çabalar sarf ettik. Kısacası aşkımızı tazeledik” dedi. Volkan Konak, röportaj sonrası sahneye çıkarak kendisini bekleyen dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Eşiyle 25 yıl sonra düğün yapan Volkan Konak'tan şaşırtan itiraf!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Volkan Konak'ın hayali 25 sene sonra gerçek oldu  
  Magazin

Volkan Konak'ın hayali 25 sene sonra gerçek oldu  

Volkan Konak'tan şaşırtan boşanma yorumu!
  Magazin

Volkan Konak'tan şaşırtan boşanma yorumu!

Tuncay Şanlı iş dünyasına atıldı
  Magazin

Tuncay Şanlı iş dünyasına atıldı

Ünlü model Duygu Çakmak'tan beğeni toplayan pozlar
  Magazin

Ünlü model Duygu Çakmak'tan beğeni toplayan pozlar

Kızılcık Şerbeti'nin RTÜK cezası iptal edildi
  Magazin

Kızılcık Şerbeti'nin RTÜK cezası iptal edildi

Fahriye Evcen'in kolyeleri dikkat çekti
  Magazin

Fahriye Evcen'in kolyeleri dikkat çekti