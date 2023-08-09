Ünlü sosyetik Nazlı Kayı Sabancı'ndan karnı burnunda pozlar

İki yıl önce ünlü iş insanı Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan ve anne olmak için gün sayan Nazlı Kayı Sabancı, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Hamileliğine dair bir kare yayınlayan Sabancı, "Heyecanın ötesinde" ifadelerini kullandı.

Sabancı’nı bu paylaşımına binlerce beğeni geldi.

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