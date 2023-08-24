Nazlı Kayı Sabancı ile Hacı Sabancı, geçtiğimiz hafta çocuklarını kucağına almıştı. Çift, çocuklarıyla poz verdi.



İkili, kızlarına Arzu Alara ismini koymuştu. Hacı Sabancı kızına annesi Arzu Sabancı'nın ismini vermiş oldu. İkili aile karesini, "Kelimeler kifayetsiz" notuyla yayınladı.

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