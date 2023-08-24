  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Nazlı Kayı Sabancı ile Hacı Sabancı kızları Arzu Alara'yı paylaştı

Nazlı Kayı Sabancı ile Hacı Sabancı kızları Arzu Alara paylaştı. İşte detaylar...

Nazlı Kayı Sabancı ile Hacı Sabancı kızları Arzu Alara'yı paylaştı

Nazlı Kayı Sabancı ile Hacı Sabancı, geçtiğimiz hafta çocuklarını kucağına almıştı. Çift, çocuklarıyla poz verdi.

Nazlı Kayı Sabancı ile Hacı Sabancı kızları Arzu Alara'yı paylaştı
İkili, kızlarına Arzu Alara ismini koymuştu. Hacı Sabancı kızına annesi Arzu Sabancı'nın ismini vermiş oldu. İkili aile karesini, "Kelimeler kifayetsiz" notuyla yayınladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü sosyetik Nazlı Kayı Sabancı'ndan karnı burnunda pozlar
  Cemiyet

Ünlü sosyetik Nazlı Kayı Sabancı'ndan karnı burnunda pozlar

Elif İnci Aras doğum gününde 3 dilek tuttu
  Cemiyet

Elif İnci Aras doğum gününde 3 dilek tuttu

Donat çiftinin Bodrum keyfi
  Cemiyet

Donat çiftinin Bodrum keyfi

Aslı Şen'den boşanan Metin Şen yeni aşkı buldu!
  Cemiyet

Aslı Şen'den boşanan Metin Şen yeni aşkı buldu!

Ünlü çift Rachel Araz-Sami Kiresepi çifti üçüncü kez anne-baba oluyor  
  Cemiyet

Ünlü çift Rachel Araz-Sami Kiresepi çifti üçüncü kez anne-baba oluyor  

Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasındaki soyadı krizi mahkemeye taşındı
  Cemiyet

Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasındaki soyadı krizi mahkemeye taşındı