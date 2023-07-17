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SnobMagazin.com

Ünlü sosyetik Mine Soyak Roma'nın alt yapı hocasıyla aşk yaşıyor!

İş insanı Erkut Soyak'ın kızı Mina Soyak'ın sevgilisi ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Ünlü sosyetik Mine Soyak Roma'nın alt yapı hocasıyla aşk yaşıyor!

Snob Magazin'in özel haberine göre; İş insanı Erkut Soyak'ın kızı Mina Soyak'ın sevgilisi ortaya çıktı.

 Ünlü sosyetik Mine Soyak Roma'nın alt yapı hocasıyla aşk yaşıyor!

Mina Soyak'ın bir süredir İtalya'nın köklü takımlarından Roma'nın U18 takımımın antrenörlüğünü yapan Tuğberk Tanrıvermiş ile birlikte olduğu öğrenildi.

Ünlü sosyetik Mine Soyak Roma'nın alt yapı hocasıyla aşk yaşıyor!
33 yaşında olan Tanrıvermiş ile Üstkattayız isimli kreatif ajansın kurucusu Mina Soyak, İtalya'da tatil yapıyor.

Ünlü sosyetik Mine Soyak Roma'nın alt yapı hocasıyla aşk yaşıyor!
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Soyak, tatilden fotoğrafları Instagram'dan paylaşarak aşkını ilan etti.

Ünlü sosyetik Mine Soyak Roma'nın alt yapı hocasıyla aşk yaşıyor!
Çifte arkadaşlarından beğeni yağdı.

Ünlü sosyetik Mine Soyak Roma'nın alt yapı hocasıyla aşk yaşıyor!

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