  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'den şok açıklama: Uzaylılarla savaşıcağız

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'den uzaylılarla ilgili şok açıklama... İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'den şok açıklama: Uzaylılarla savaşıcağız

Yusuf Güney, Yeniköy'de görüntülendi. Mekana sahne almaya geldiğini söyleyen Güney, "2 haftadır buradayım arkadaşlar. Şimdi yurt dışı konserlerim de başlıyor. Paris, Yunanistan ve Almanya var. İstanbul artık benim için iş yapıp döneyim durumunda ya. İzmir bambaşka, çok güzel bir yer" dedi.

 Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'den şok açıklama: Uzaylılarla savaşıcağız

NASA'ya yaptığı göndermeler ile ve Uzay Bilimi'ne merakıyla bilinen Güney, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan UFO görüntüleri hakkında da konuştu. Şarkıcı, "Ne oldu şimdi? Manyak bunlar ya. Geçen sene söyledim zaten, şubat ayından itibaren başlayacaklarını ve dünyaya geleceklerini ben söyledim. Yavaş yavaş varlığına inanıcağız. Gerçekleri değil bunlar bir de sahteleri gönderip duruyorlar buraya. 2024 ve 2025 yıllarında çok acayip şeyler yaşayacağız. 2030'dan sonra uzaylılar ile ilgili çok acayip şeyler yaşayacağız. Sahte bir savaş bile olacak bence. Olaylar yaşanınca tekrar konuşalım. Size kolay gelsin" dedi.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'den şok açıklama: Uzaylılarla savaşıcağız

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Eski eşi Arzu Balkan'ı iki kez aldatan Tamer Karadağlı'dan flaş itiraf...
  Magazin

Eski eşi Arzu Balkan'ı iki kez aldatan Tamer Karadağlı'dan flaş itiraf...

Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın mayolu pozları olay yarattı
  Magazin

Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın mayolu pozları olay yarattı

Perihan Savaş'ın yeni dizisi belli oldu
  Magazin

Perihan Savaş'ın yeni dizisi belli oldu

Ajda Pekkan hayranlarını şok etti
  Magazin

Ajda Pekkan hayranlarını şok etti

Neslihan Yeldan Türkiye'de bir ilke imza attı
  Magazin

Neslihan Yeldan Türkiye'de bir ilke imza attı

Ece Seçkin hamile mi?
  Magazin

Ece Seçkin hamile mi?