 Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'den şok açıklama: Uzaylılarla savaşıcağız

Yusuf Güney, Yeniköy'de görüntülendi. Mekana sahne almaya geldiğini söyleyen Güney, "2 haftadır buradayım arkadaşlar. Şimdi yurt dışı konserlerim de başlıyor. Paris, Yunanistan ve Almanya var. İstanbul artık benim için iş yapıp döneyim durumunda ya. İzmir bambaşka, çok güzel bir yer" dedi.

NASA'ya yaptığı göndermeler ile ve Uzay Bilimi'ne merakıyla bilinen Güney, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan UFO görüntüleri hakkında da konuştu. Şarkıcı, "Ne oldu şimdi? Manyak bunlar ya. Geçen sene söyledim zaten, şubat ayından itibaren başlayacaklarını ve dünyaya geleceklerini ben söyledim. Yavaş yavaş varlığına inanıcağız. Gerçekleri değil bunlar bir de sahteleri gönderip duruyorlar buraya. 2024 ve 2025 yıllarında çok acayip şeyler yaşayacağız. 2030'dan sonra uzaylılar ile ilgili çok acayip şeyler yaşayacağız. Sahte bir savaş bile olacak bence. Olaylar yaşanınca tekrar konuşalım. Size kolay gelsin" dedi.

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