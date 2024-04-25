Yusuf Güney: Kenan Işık astral seyahatten gelmek istemiyor 

Pınar Kerimoğlu’num YouTube kanalına konuk olan Yusuf Güney 2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır bitkisel hayatta yaşam mücadelesi veren Kenan Işık ile ilgili söyledikleri çok dikkat çekecek cinsten.

Kenan ışığın aslında astral seyahatte olduğunu ve gelmek istemediğini söyleyen Güney “Bir çocuğun ilk doğduğu anda annenin onu kucağına alıp sarıldığı an var ya o Nirvana, onu düşünün onun bin katı bir mutluluk astral seyahat, bu yüzden de Kenan abi astralden gelmek istemiyor” diye konuştu.

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