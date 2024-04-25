  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yusuf Güney: Kenan Işık astral seyahatten gelmek istemiyor 

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk ettiği YouTube kanalı’nın bu haftaki konuğu, son dönemde yaptığı astral seyahat açıklamaları ile çok konuşulan, Yusuf Güney oldu. Hayatına dair bilinmeyenleri anlatan Güney, çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Yusuf Güney: Kenan Işık astral seyahatten gelmek istemiyor 

Pınar Kerimoğlu’num YouTube kanalına konuk olan Yusuf Güney 2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır bitkisel hayatta yaşam mücadelesi veren Kenan Işık ile ilgili söyledikleri çok dikkat çekecek cinsten.

Yusuf Güney: Kenan Işık astral seyahatten gelmek istemiyor 

 Kenan ışığın aslında astral seyahatte olduğunu ve gelmek istemediğini söyleyen Güney “Bir çocuğun ilk doğduğu anda annenin onu kucağına alıp sarıldığı an var ya o Nirvana, onu düşünün onun bin katı bir mutluluk astral seyahat, bu yüzden de Kenan abi astralden gelmek istemiyor” diye konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kenan Işık'ın son durumu açıklandı. Dokuz yıldır komadaydı
  Magazin

Kenan Işık'ın son durumu açıklandı. Dokuz yıldır komadaydı

Komşu'da Yusuf Güney konserine rekor katılım 
  Magazin

Komşu'da Yusuf Güney konserine rekor katılım 

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'den şok açıklama: Uzaylılarla savaşıcağız
  Magazin

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'den şok açıklama: Uzaylılarla savaşıcağız

Serel Yereli, sevgilisi Oğul Avcı ile tanışma hikayesini anlattı!
  Magazin

Serel Yereli, sevgilisi Oğul Avcı ile tanışma hikayesini anlattı!

‘Başlangıçlar’ Türkiye prömiyerini İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirdi
  Magazin

‘Başlangıçlar’ Türkiye prömiyerini İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirdi

Veda Partisi sete çıktı 
  Magazin

Veda Partisi sete çıktı 