Komşu'da Yusuf Güney konserine rekor katılım 

Ünlü popçu Yusuf Güney, Fransa konserinin ardından Yunanistan’ın Gümülcine şehrine bağlı Yassiköy Belediyesi'nde verdiği konserde Yassiköylüleri coşturdu.

Yassıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 21.Kiraz Festivali'nde sahneye çıkan Güney, yaklaşık 10.000 kişiye unutulmaz bir konser verdi. Fa Organizasyon'un sahibi Mustafa Sohtaoğlu tarafından düzenlen konseri izleyen Yassıköy Belediye Başkanı Mümin Mümin ve Meclis Başkanı Hayat Veli Yusuf Güney’e teşekkürlerini ileterek "en kısa sürede sizleri tekrar bekliyoruz" diyerek duygularını ifade ettiler. Önce Fransa'da ardından Yunanistan’da konser veren Yusuf Güney, Avrupa'daki konserlerinin yaz boyunca devam edeceğini söyledi.

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