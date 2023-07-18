Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın kano keyfi

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, konserlerine devam ediyor. Şarkıcı, konserden fırsat buldukça tatile çıkıyor.

Sağın, kano keyfi yaptı anları Instagram'dan paylaştı. Şarkıcının fit fiziği övgü aldı. Sağın, o anları son şarkıcı Çapkınca eşliğinde yayınladı.

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