  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın kano keyfi

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, konserlerinden fırsat bulduğu zamanlarda tatil yapıyor. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın kano keyfi

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, konserlerine devam ediyor. Şarkıcı, konserden fırsat buldukça tatile çıkıyor. 

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın kano keyfi

Sağın, kano keyfi yaptı anları Instagram'dan paylaştı. Şarkıcının fit fiziği övgü aldı. Sağın, o anları son şarkıcı Çapkınca eşliğinde yayınladı. 

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın kano keyfi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Simge Sağın'dan ters köşe...
  Magazin

Simge Sağın'dan ters köşe...

Simge Sağın 'Harcandığını' söyledi
  Magazin

Simge Sağın 'Harcandığını' söyledi

Adı birçok kişiyle anılan Simge Sağın'dan aşk açıklaması
  Magazin

Adı birçok kişiyle anılan Simge Sağın'dan aşk açıklaması

Eski sevgililer Simge Sağın ve Ozan Bayraşa yeniden bir arada
  Magazin

Eski sevgililer Simge Sağın ve Ozan Bayraşa yeniden bir arada

Simge Sağın ve Sefo'dan sürpriz proje
  Magazin

Simge Sağın ve Sefo'dan sürpriz proje

Simge Sağın Gaziantep'te sahne aldı
  Magazin

Simge Sağın Gaziantep'te sahne aldı