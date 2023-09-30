Ünlü şarkıcı Melek Mosso sevgilisi Serkan Sağdıç'tan aldığı evlilik teklifi anını paylaştı

Melek Mosso, model sevgilisi Serkan Sağdıç ile evleniyor.

Çift, geçtiğimiz günlerde nişanlanmıştı.

Kısa süre sonra ikili, kısa gecesi yapmıştı.



Mosso, evlilik teklifi aldığı anı Instagram'dan yayınladı.

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