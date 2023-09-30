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Ünlü şarkıcı Melek Mosso sevgilisi Serkan Sağdıç'tan aldığı evlilik teklifi anını paylaştı

Ünlü şarkıcı Melek Mosso sevgilisi Serkan Sağdıç'tan aldığı evlilik teklifi anını paylaştı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Melek Mosso sevgilisi Serkan Sağdıç'tan aldığı evlilik teklifi anını paylaştı

Melek Mosso, model sevgilisi Serkan Sağdıç ile evleniyor.

Ünlü şarkıcı Melek Mosso sevgilisi Serkan Sağdıç'tan aldığı evlilik teklifi anını paylaştı

Çift, geçtiğimiz günlerde nişanlanmıştı.

Ünlü şarkıcı Melek Mosso sevgilisi Serkan Sağdıç'tan aldığı evlilik teklifi anını paylaştı

Kısa süre sonra ikili, kısa gecesi yapmıştı.

Ünlü şarkıcı Melek Mosso sevgilisi Serkan Sağdıç'tan aldığı evlilik teklifi anını paylaştı
Mosso, evlilik teklifi aldığı anı Instagram'dan yayınladı.

Ünlü şarkıcı Melek Mosso sevgilisi Serkan Sağdıç'tan aldığı evlilik teklifi anını paylaştı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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