Selen Görgüzel'den Melek Mosso hakkında flaş açıklama

Snob Magazin'in haberine göre; Selen Görgüzel, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Melek Mosso'nun ödül konuşmasının gündem olmasına şarkıcı, "Maalesef zorluk yaşayan ve yasalarda kadın haklarının düzeltilmesi gereken durumlar elbette var. Ama bunun konuşma yeri orası değil. Melek Mosso çıkıp konuştu, ne değişti? Kime ne faydası oldu? Bu arada Melek Mosso'yu da çok severim ve takdir ederim. Bu konuşmam onun şahsına değil. Bu tarz ciddi konuların daha ciddi platformlarda konuşulması gerekiyor. Mağdur kadının olduğu kadar güçlü kadının da yanında durulması gerektiğini söylüyorum. İcraatla her zaman gösterilmesini talep ediyorum" dedi.



"O YÜZDEN YALNIZIM"

Boynundaki taş kolyesinin dikkat çekmesine Görgüzel, "Negatif enerjiyi uzaklaştırıyor. Ne kadar yalan ve sahtekâr varsa hepsini uzaklaştırıyorum. O yüzden yalnız ve bekar kaldım. Ama hayat böyle de güzel" ifadelerini kullandı.

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