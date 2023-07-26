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Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'e bin şişe şampanya gönderildi

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'e bin şişe şampanya açıldı. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'e bin şişe şampanya gönderildi

Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel, konserlerine devam ediyor. Yıldız isim son olarak Ankara'da sahneye çıktı.

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'e bin şişe şampanya gönderildi
Görgüzel'e bir gizli hayranından tam bin tane şampanya gönderildi.

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'e bin şişe şampanya gönderildi

Mekanda şampanya kalmayınca, diğer mekanlardan şampanya getirtildi.

 

 

 

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