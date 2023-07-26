Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'e bin şişe şampanya gönderildi

Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel, konserlerine devam ediyor. Yıldız isim son olarak Ankara'da sahneye çıktı.



Görgüzel'e bir gizli hayranından tam bin tane şampanya gönderildi.

Mekanda şampanya kalmayınca, diğer mekanlardan şampanya getirtildi.

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