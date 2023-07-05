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Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'den itiraf: Aşkı bulup çocuk yapabilirim

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'den çocuk itirafı geldi. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'den itiraf: Aşkı bulup çocuk yapabilirim

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün Bodrum Azka Otel'de denizin ve güneşin keyfini çıkarttı.

 Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'den itiraf: Aşkı bulup çocuk yapabilirim

Bayram tatili ve Azka Otel yaz konserlerinde sahne almak için Bodrum'a gelen güzel şarkıcı Selen Görgüzel kumsalda çocuklarla unutulmaz anlar yaşadı.

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'den itiraf: Aşkı bulup çocuk yapabilirim
Denize girmek ve güneşlenmek için kumsala inen Görgüzel sahilde çocukların kumdan havuz yaptıklarını görünce yanlarına oturarak çocuklarla beraber havuz yapmaya başladı.

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'den itiraf: Aşkı bulup çocuk yapabilirim
Kumdan havuza kova ile su taşıyan ünlü şarkıcı, "Çocuklar çok çalıştık hadi bakalım hep beraber denize giriyoruz" diyerek kendisini Bardakçı koyunun serin sularına bıraktı.

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'den itiraf: Aşkı bulup çocuk yapabilirim
Çocuklarla adeta çocuk olup eğlenip vakit geçiren Görgüzel, "Aşkı bulup çocuk yapabilirim" diyerek çocuk özlemini de dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'den itiraf: Aşkı bulup çocuk yapabilirim

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