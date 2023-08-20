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Selen Görgüzel kendisine gönderme yapan Gani Müjde'ye jet cevap verdi

Selen Görgüzel kendisine gönderme yapan Gani Müjde'ye jet cevap verdi. İşte detaylar...

Selen Görgüzel kendisine gönderme yapan Gani Müjde'ye jet cevap verdi

Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde, "Bebeğini emziren arkadaşımdan sağdığım anne sütü... Doğal gerçek anne sütü. Bunların çabuk tüketilmesi gerekiyor. Enfeksiyona iyi geliyor. Bu ara yoğun tempoda çalışıyorum vitamin takviyesi alsam da yorgunluğumu atamıyorum, doktorum böyle bir şey tavsiye etti. Özellikle enfeksiyonla ilgili tüm konularda gerçek bir antibiyotik" demişti.

Selen Görgüzel kendisine gönderme yapan Gani Müjde'ye jet cevap verdi
Görgüzel'in açıklaması sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Selen Görgüzel kendisine gönderme yapan Gani Müjde'ye jet cevap verdi

Yapımcı ve senarist Gani Müjde, "Anne sütünü sağdırıp içerek genç kalmaya çalışanlara müjde... İnsan b.kunda bol miktarda kalsiyum var... Kemiklere ve zeka gelişimine çok faydalı..." diyerek, şarkıyı ti'ye aldı.

Selen Görgüzel kendisine gönderme yapan Gani Müjde'ye jet cevap verdi
Görgüzel ise, "Belli ki denenmiş afiyet olsun o zaman. Pek işe yaramamış gibi duruyor ama sende" diyerek, Müjde'ye göndermede bulundu.

Selen Görgüzel kendisine gönderme yapan Gani Müjde'ye jet cevap verdi

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