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Selen Görgüzel'den eski eşi Hamdi Alkan çıkışı

Selen Görgüzel'den eski eşi Hamdi Alkan çıkışı... İşte detaylar...

Selen Görgüzel'den eski eşi Hamdi Alkan çıkışı

Selen Görgüzel, önceki gece Süreyya Teras'da sahne aldı.

Selen Görgüzel'den eski eşi Hamdi Alkan çıkışı
Sahne öncesi soruları yanıtlayan Görgüzel, "Kıyafetim nasıl? Ben uzun giyinemiyorum. Ayağıma takılıyor elbisem. Sonra Selen niye kısa giyiniyor diyorsunuz? Kıyafetlerimi seviyorum, eleştiri almaktan da korkmuyorum. Sahne sanatı yapan bir insanın kıyafetini eleştirmek kadar saçma bir şey olamaz. Bu alenen hasetlik bence. Giyemiyorlar, kilolu oluyorlar ama işte sesinden ve geçmişinden dolayı kendini otorite kabul ediyorlar ve hemen negatif anlamda yorum yapıyorlar." dedi. Demet Akalın'ın geçtiğimiz günlerde giydiği elbise hakkında da konuşan Görgüzel, "Geçen gün giymiş, keşke giymeseydi. Ama eleştirmek benim haddime değil." diye konuştu.

Selen Görgüzel'den eski eşi Hamdi Alkan çıkışı
YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ BANA?
Aşk hayatı ve günümüz aşklarını da yorumlayan Selen Görgüzel, "Sürekli ayrılıp barışıyorlar. Herkes birbiriyle. İki gün sonra başkasıyla oluyorlar ben anlamadım. Ben boşanalı 1 seneyi geçti, hayatımda kimse yok! Yazık değil mi bana? Hayatımda kimse yok, birisi olursa ben sahneden flörtleşirdim zaten, siz de anlarsınız." diyerek güldü.

Selen Görgüzel'den eski eşi Hamdi Alkan çıkışı

YENİ SEVGİLİSİNİ SORUN BENCE
Geçtiğimiz yıl eşi Hamdi Alkan ile evliliğini noktalayan Selen Görgüzel, ayrılık sebebinin geçtiğimiz yıllarda bir tiyatro oyununda sahne aldığında oyunda yer alan öpüşme sahnesi olup olmadığı sorulunca, "Bir insanın ilişki içerisinde rahatsız olduğu şeyler varsa medeni bir şekilde dile getirirler. İki taraf da birbirlerini anlar ve devam ettirmez bu hatayı. Üzerinden çok zaman geçmiş. Konuşmayalım bence bunu. Yeni sevgilisini sorun bence adama ya. Hala beni soruyorsunuz adama." diyerek kahkaha attı.

Selen Görgüzel'den eski eşi Hamdi Alkan çıkışı

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