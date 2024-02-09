  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Melek Mosso'dan eşine sevgililer günü sürprizi itirafı

Melek Mosso, önceki gece Yeni Gazino'da sahne aldı. 14 Şubat sevgililer gününü eşi ile baş başa küçük bir yemekle geçireceğini söyleyen Mosso, sürprizi de olduğunu dile getirdi.  

Melek Mosso'dan eşine sevgililer günü sürprizi itirafı

Melek Mosso, önceki gece Yeni Gazino'da sahne aldı. Sahne öncesinde sorulara yanıt veren Melek Mosso, "İstanbul sahnelerimiz devam ediyor. Bir çok sahnemiz var aslında. Son zamanlarda tribüt albümlerden şarkılarımız var. Yolda olan yeni şarkılarımız var. Onur Can Özcan albümünden bir şarkımız çıkacak. 14 Şubat'ta da yeni Mert Demir'in bir şarkısını çıkaracağız ama yetiştirebilirsek." dedi.

Melek Mosso'dan eşine sevgililer günü sürprizi itirafı

Mert Demir'in bir şarkısını söyleyecek olan Melek Mosso, magazin gündemi hakkında da konuştu. Mert Demir ile sevgili oldukları iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın sesini de değerlendiren Mosso, "Serenay'ın çok güzel bir sesi var. Bu kadar yeteneği bir arada bulundurduğu için çok şanslı bir insan olduğunu düşünüyorum. Kadın sanatçı dostu olarak da gurur duyduğum bir insan." dedi.  

Melek Mosso'dan eşine sevgililer günü sürprizi itirafı

Geçtiğimiz aylarda da eşi Serkan Sağdıç ile dünyaevine giren Melek Mosso, evlilik hakkında da konuştu. 14 Şubat'ın yaklaşması ile birlikte ilk kez bu özel günü kutlayacaklarını söyleten Mosso, "Hakkı bir çiçektir dedik o gün için biz birbirimize. Birlikte bir yemek yeriz. Benim ona yapacağım bir sürpriz var tabii. Malum Melek Mosso eşiniz ise gitarı eline alıp şarkılar söyler eşine. Hatun hadi bakalım gitarı al da bir gel diyor." diyerek 14 Şubat'ı evlerinde geçireceklerini dile getirdi. Birlikte videolar çektiklerini de söyleyen Melek Mosso, "Biz kendi aramızda çok yapıyoruz. Sosyal medyada paylaşmıyoruz ama. Nereye çekilir korkuyorum biraz da. Serkan da çok sevmez öyle şeyleri. O yüzden biz hatıra olarak çekiyoruz birbirimize." dedi. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü şarkıcı Melek Mosso sevgilisi Serkan Sağdıç'tan aldığı evlilik teklifi anını paylaştı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Melek Mosso sevgilisi Serkan Sağdıç'tan aldığı evlilik teklifi anını paylaştı

Ünlü şarkıcı Melek Mosso düğün alışverişine çıktı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Melek Mosso düğün alışverişine çıktı

Yağmurlu festival
  Magazin

Yağmurlu festival

Kalçasına silikon yaptırmıştı! Melek Mosso transparan tarzıyla büyüledi
  Magazin

Kalçasına silikon yaptırmıştı! Melek Mosso transparan tarzıyla büyüledi

Selen Görgüzel'den Melek Mosso hakkında flaş açıklama
  Magazin

Selen Görgüzel'den Melek Mosso hakkında flaş açıklama

Melek Mosso'dan babasıyla ilgili dikkat çeken itiraf: Şiddet görüyor
  Magazin

Melek Mosso'dan babasıyla ilgili dikkat çeken itiraf: Şiddet görüyor