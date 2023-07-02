Kalçasına silikon yaptırmıştı! Melek Mosso transparan tarzıyla büyüledi

Şarkıcı Melek Mosso önceki gün KKTC'deki Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı.

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı "Herkese güzel, sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyorum. Bayramda harçlık alamadım ama harçlık verdim. Bu arada benim destek olduğum öğrencilerim var. Uzaktan eğitim sürecinde çoğu kişi bursları kesmiş. Ben çocuklarımın burslarını kesmedim. Onlara her zaman destek olmaya devam ediyorum. Ben gücüm yettiğince elimden geleni yapıyorum. Annem sağolsun yardımcı oluyor bu konuda, burs ihtiyacı olan öğrencileri bulmam konusunda. Bana da gençliğimde Denizlili bir iş insanının bana burs verdiğini biliyorum. Çok yardımı olmuştu ve çok değerliydi benim için." dedi.

Muhabirlerin 'Son yıllarda kıyafet konusunda üzerinize çok katıyorsunuz.' yönündeki iltifatına şarkıcı "Sahne bizim kendimizi gösterdiğimiz ve sevenlerimizle bir araya geldiğimiz bir yer. En güzel halim neyse onu göstermek istiyorum." diyerek cevap verdi.

2021 yılından bu yana aşk yaşadığı sevgilisi Serkan Sağdıç ile evlilik planları yapan Melek Mosso "Ekim ayında düğünümüzü yapmak istiyoruz. Aile arasında, çok gösterişli olmayan bir düğün olmasını istiyorum. Düğün gibi değil de parti gibi olsun istiyorum. Düğünümde kimseyi eğlendirmek istemiyorum daha çok kendim eğlenmek istiyorum." diyerek samimi açıklamalarda bulundu.

Evlilik teklifini kendi aralarında geçiştirdiklerini ama sevgilisi Serkan Sağdıç'ın evlilik teklifi konusunda kendisine daha gösterişli bir teklif yapmak istediğini söyleyen şarkıcı "Nazara çok inanıyorum, ne zaman bir şey paylaşsak bir yerlerimizde bir şeyler çıkıyor. Ondan dolayı çok göz önünde ve gösterişli olmasını istemiyorum özelimizin." dedi.

Yakın zamanda single çıkartacağını söyleyen şarkıcı, bunların dışında Azer Bülbül'ün 'Üzülmedim ki' adlı eserini seslendireceğini de sözlerine ekledi.

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