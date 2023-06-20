Melek Mosso'dan babasıyla ilgili dikkat çeken itiraf: Şiddet görüyor

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, babasının Babalar Günü'nü kutladı.

Ödül konuşması nedeniyle eleştirilen şarkıcı, babasının psikolojik şiddet gördüğünü söyledi.



Babasıyla fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Mosso, "Pazar günü fotoğrafını bile paylaşamadım. Sana da bir sürü insan çok kötü, ağza alınmayacak mesajlar atmıştı. İnsanı ailesinden vurmaya çalışmak çok bel altı ve çirkin bir şey. Bu yazıyı okuyan herkesin bunu beynine kazımasını ve karmasını yaşamasını çok içten diliyorum. Bütün bu çirkinliklerin içinde sen en güzelisin baba...️Hiç unutmam annem beni imam hatipe göndermek istemişti Yahyalı’dan döndükten sonra. Sen demiştin ki “kuzum müzik okumak istiyor, istediğini okuyacak, bitti bu kadar!”

Okuldaki en iyi kemanı bana sen almıştın. Flüte geçtim “istiyor evladım dedin” onu da aldın. Sedef hastalığım yüzünden doktor “yaraları güneş görmeli” dediğinde ilk şortumu da senle aldım. Sen beni sevginle ve yüreğine, aklına doğru geldiği şekilde büyüttün. “Arabamı satayım kızım istediğin albümse ben yaparım” dediğinde ailemi şansla sınamamayı da senden öğrendim. Benim pamuk yüreklim, saf ruhlum, kıymetlim. Benim yüzümden uğradığın psikolojik şiddet için çok çok üzgünüm. Tüm bunlara rağmen hala bir dalın kırılmadı. Senin kızın olmak bin yıllık dimdik bir çınarın gölgesinde uyumak gibi. Hiç bir şeyin seni, bizleri üzmesini istemem! Benim yüzümden yaşadıkların için çok özür dilerim. Seni çok seviyorum" dedi.

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