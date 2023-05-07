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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin pozu olay oldu

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bir süredir ailesiyle kaldığı Amerika'da çektirdiği fotoğrafla olay yarattı. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin pozu olay oldu

Aleyna Tilki, Amerika'da fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Ailesiyle Amerika'da olan şarkıcı, çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin pozu olay oldu
Pozuyla olay yaratan Tilki, "Sen beni güvende tut, ben seni vahşi tutacağım" diye yazdı. Şarkıcı, kardeşiyle dans ettiği anları da yayınladı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin pozu olay oldu

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