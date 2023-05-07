Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin pozu olay oldu

Aleyna Tilki, Amerika'da fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Ailesiyle Amerika'da olan şarkıcı, çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.



Pozuyla olay yaratan Tilki, "Sen beni güvende tut, ben seni vahşi tutacağım" diye yazdı. Şarkıcı, kardeşiyle dans ettiği anları da yayınladı.

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