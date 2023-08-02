Ünlü oyuncu Tuvana Türkay Yunanistan'ı helikopterle gezdi

Bir süre önce iş insanı İzzet Antebi ile ayrılan Tuvana Türkay, tatile devam ediyor.



Oyuncu, Çeşme'den sonra Yunanistan'a gitti.



Türkay, sahilde bikinili pozunu yayınladı.



Oyuncu, daha sonra helikopter turu yaptı.

Türkay, o anları Instagram'dan yayınladı.

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