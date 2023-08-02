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Ünlü oyuncu Tuvana Türkay Yunanistan'ı helikopterle gezdi

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay Yunanistan'ı helikopterle gezdi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay Yunanistan'ı helikopterle gezdi

Bir süre önce iş insanı İzzet Antebi ile ayrılan Tuvana Türkay, tatile devam ediyor.

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay Yunanistan'ı helikopterle gezdi
Oyuncu, Çeşme'den sonra Yunanistan'a gitti.

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay Yunanistan'ı helikopterle gezdi
Türkay, sahilde bikinili pozunu yayınladı.

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay Yunanistan'ı helikopterle gezdi
Oyuncu, daha sonra helikopter turu yaptı.

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay Yunanistan'ı helikopterle gezdi

Türkay, o anları Instagram'dan yayınladı.

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay Yunanistan'ı helikopterle gezdi

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