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Tuvana Türkay ile İzzet Antebi ayrıldı! Ayrılığın nedeni ihanet mi?  

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi'nin bir yıllık ilişkisi bitti. Ayrılığın ardından ortaya atılan iddialara göre; güzel oyuncu, sosyetik playboyu 'A' isimli bir yapımcıyla aldattı. İzzet Antebi de sayısız güzelle kaçamaklar yaptı.

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi ayrıldı! Ayrılığın nedeni ihanet mi?  

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi aşkı bitti... Güzel oyuncu ile sosyetik iş insanı, geçtiğimiz Mart'tan beri beraberdi. Antebi'nin Didem Sarı ile biten evliliğinden sonra yaşadığı sıkıntılı günlerinde sevgilisine destek veren Tuvana Türkay, İzzet Bey'in çocuklarıyla da kaynaştı.

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi ayrıldı! Ayrılığın nedeni ihanet mi?  

Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz yaz boyunca Bodrum'da mutluluk pozları veren güzel oyuncu ile İzzet Antebi, kısa bir süre önce yollarını ayırdı. İkiliden Türkay, sosyetik iş insanını da Instagram'da takibi bıraktı. Bu ayrılığın ardından da yine dedikodu kazanı kaynamaya başladı.

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi ayrıldı! Ayrılığın nedeni ihanet mi?  

 

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