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Tuvana Türkay yürekleri ağza getirdi

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, önceki gün Emaar Skyview’de 360 derece İstanbul’un eşsiz manzarasının tadını çıkarttı.

Tuvana Türkay yürekleri ağza getirdi

Deniz seviyesinden 300 metre yüksekte olan 27 metre uzunluğundaki Avrupa’nın en uzun cam yürüyüş rotası olan Skywalk’da yürüyüş yapan Tuvana Türkay, eşsiz İstanbul manzarasının tadını çıkararak bol bol fotoğraf çektirdi.

Tuvana Türkay yürekleri ağza getirdi

Tuvana Türkay yürekleri ağza getirdi

Tuvana Türkay yürekleri ağza getirdi

 

 

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