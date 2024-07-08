Tuvana Türkay yürekleri ağza getirdi

Deniz seviyesinden 300 metre yüksekte olan 27 metre uzunluğundaki Avrupa’nın en uzun cam yürüyüş rotası olan Skywalk’da yürüyüş yapan Tuvana Türkay, eşsiz İstanbul manzarasının tadını çıkararak bol bol fotoğraf çektirdi.

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