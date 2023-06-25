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Tuvana Türkay'dan bikinili pozlar

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay'dan bikinili pozlar geldi. İşte haberin detayları...

Tuvana Türkay'dan bikinili pozlar

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, bikinili pozlarını Instagram'dan paylaştı.

 Tuvana Türkay'dan bikinili pozlar

İzzet Antebi ile ayrılan oyuncu, sezonu açtı.

 Tuvana Türkay'dan bikinili pozlar

Türkay, denize girdiği anları yayınladı.

Tuvana Türkay'dan bikinili pozlar
Oyuncunun, bikinili kareleri beğeni topladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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