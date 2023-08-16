Tuvana Türkay'a hayranlarından şok uyarı!

Posta'tan Halil Kamuk'un haberine göre; Tuvana Türkay yaklaşık 2 haftadır Yunan adası Mykonos’ta tatilde.

Oyuncu dün sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta iyice zayıflamış görünüyodu. Zaten hayranları da “Artık kilo verme” diye Tuvana’ya uyarıda bulundu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.