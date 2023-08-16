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Tuvana Türkay'a hayranlarından şok uyarı!

Tuvana Türkay'a hayranlarından şok uyarı! İşte haberin detayları...

Tuvana Türkay'a hayranlarından şok uyarı!

Posta'tan Halil Kamuk'un haberine göre; Tuvana Türkay yaklaşık 2 haftadır Yunan adası Mykonos’ta tatilde.

Tuvana Türkay'a hayranlarından şok uyarı!

Oyuncu dün sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta iyice zayıflamış görünüyodu. Zaten hayranları da “Artık kilo verme” diye Tuvana’ya uyarıda bulundu.

Tuvana Türkay'a hayranlarından şok uyarı!

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