Ünlü oyuncu Tuba Ünsal Bali'den ev aldı

Sevgilisi Serdar Turan ile mutlu birlikteliği olan oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal, Bali tatili dönüşü İstinye Park’ta objektiflere takıldı.



Telefonla konuşurken görüntülenen ve arkadaşı ile kahve içmeye geldiği belirten Ünsal, kahve sonrası muhabirlerle ayak üstü sohbet etti.



İlişkisinin güzel gittiğini belirten ünlü oyuncu, "Bali’de ev aldım, oraları çok beğendim" diyerek çıkan haberleri doğruladı.

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