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Ünlü oyuncu Tuba Ünsal Bali'den ev aldı

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, geçtiğimiz günlerde tatil için gittiği Bali'den ev aldığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal Bali'den ev aldı

Sevgilisi Serdar Turan ile mutlu birlikteliği olan oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal, Bali tatili dönüşü İstinye Park’ta objektiflere takıldı.

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal Bali'den ev aldı
Telefonla konuşurken görüntülenen ve arkadaşı ile kahve içmeye geldiği belirten Ünsal, kahve sonrası muhabirlerle ayak üstü sohbet etti.

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal Bali'den ev aldı
İlişkisinin güzel gittiğini belirten ünlü oyuncu, "Bali’de ev aldım, oraları çok beğendim" diyerek çıkan haberleri doğruladı.

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal Bali'den ev aldı

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