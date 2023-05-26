 Ünlü çift Tuba Ünsal ile Serdar Turan Paris dönüşü görüntülendi

Tuba Ünsal ve sevgilisi Serdar Turan, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.



Karşılarında basın mensuplarını görünce şaşıran çift, muhabirlerin sorularını ayaküstü cevapları.

Ünsal, "Paris’ten geldik. Çok yorgunuz. Kendimi çok kötü ve bitkin hissediyorum. Bir an önce kendimi eve atmak istiyorum. Sonra konuşuruz. İyi geceler" dedikten sonra sevgilisi ile beraber evlerinin yolunu tuttu.

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