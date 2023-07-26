  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sinan Tuzcu ile film hazırlığında olan Tuba Ünsal öyle bir şey yaptı ki!  

Paris’te yaşayan Sinan Tuzcu, Tuba Ünsal’la başrolünü paylaşacağı yeni bir film hazırlığında. Tuzcu ile birlikte hikâyeyi ve senaryoyu çalışan Tuba Ünsal, uzun süre Paris’te kalacağı için burada bir ev tutmuş.

Sinan Tuzcu ile film hazırlığında olan Tuba Ünsal öyle bir şey yaptı ki!  

 

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Atatürk’ün hayatını anlatan “Veda” filminde Ulu Önder’i canlandırıp uluslararası bir üne kavuşan oyuncu Sinan Tuzcu, bir süredir Fransa’nın başkenti Paris’te yaşıyor. Tuzcu’nun, Fransa’nın önemli sanat fonlarından birini alıp Türkiye-Fransa arasında geçen bir Sinema filmine hazırlandığını duydum.

Sinan Tuzcu ile film hazırlığında olan Tuba Ünsal öyle bir şey yaptı ki!  

Yıllarca İngiltere’de yaşayıp, tiyatro yönetmenliği de yapmış olan usta oyuncu, bu hikâyeyi hem sinemaya hem de tiyatroya uyarlamaya hazırlanıyor. Bir çiftin Türkiye’den Paris’e taşınma hikâyesini konu alan projede başrolü ise Tuba Ünsal ile paylaşacakmış.
İkili şu sıralar Paris’te proje hazırlıklarındaymış. Tuzcu ile birlikte hikâyeyi ve senaryoyu çalışan Tuba Ünsal, uzun süre Paris’te kalacağı için burada bir ev tutmuş. Çekimleri ekim gibi başlayacak olan iddialı filmin yapımcılığını ise Tuba Ünsal ile ünlü Fransız yapımcı Simon Istolainen üstlenecek.

Sinan Tuzcu ile film hazırlığında olan Tuba Ünsal öyle bir şey yaptı ki!  

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tuba Ünsal ile Serdar Turan'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı! Şok detaylar!
  Magazin

Tuba Ünsal ile Serdar Turan'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı! Şok detaylar!

Ünlü çift Tuba Ünsal ile Serdar Turan ayrıldı
  Magazin

Ünlü çift Tuba Ünsal ile Serdar Turan ayrıldı

Ünlü çift Tuba Ünsal ile sevgilisi Serdar Turan Bodrum'da aşka geldi
  Magazin

Ünlü çift Tuba Ünsal ile sevgilisi Serdar Turan Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Tuba Ünsal ile Serdar Turan Paris dönüşü görüntülendi
  Magazin

Ünlü çift Tuba Ünsal ile Serdar Turan Paris dönüşü görüntülendi

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal Bali'den ev aldı
  Magazin

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal Bali'den ev aldı

Tuba Ünsal'dan aşk itirafı!
  Magazin

Tuba Ünsal'dan aşk itirafı!