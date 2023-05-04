 Tuba Ünsal'dan aşk itirafı!

Tuba Ünsal, Bebek'de görüntülendi.

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Serdar Turan ile birlikte tatile giden Ünsal, "Sabah döndük daha. Harika geçti, çocukların da keyfi yerindeydi. Bir süre dinlenmek iyi geldi. Güzel ilişki insanın hayatını besleyen bir şey" dedi.



Tuba Ünsal, daha sonra aracına binerek oradan ayrıldı.

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