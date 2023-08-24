Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile Büşra Cebe ayrıldı mı? Şaşırtan hamle...

Bir süredir birliktelik yaşayan oyuncu Şükrü Özyıldız ile Büşra Cebe’nin ilişkisinde kriz çıktığı iddia edildi.



Ayrıldıkları konuşulan ünlü çiftin sosyal medya hamlesi bu iddiaları güçlendirdi.



Özyıldız, geçtiğimiz günlerce Galataport'ta kapkaçcı yakalamıştı.

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