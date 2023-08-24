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Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile Büşra Cebe ayrıldı mı? Şaşırtan hamle...

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile Büşra Cebe ayrıldı mı? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile Büşra Cebe ayrıldı mı? Şaşırtan hamle...

Bir süredir birliktelik yaşayan oyuncu Şükrü Özyıldız ile Büşra Cebe’nin ilişkisinde kriz çıktığı iddia edildi.

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile Büşra Cebe ayrıldı mı? Şaşırtan hamle...
Ayrıldıkları konuşulan ünlü çiftin sosyal medya hamlesi bu iddiaları güçlendirdi.

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile Büşra Cebe ayrıldı mı? Şaşırtan hamle...
Özyıldız, geçtiğimiz günlerce Galataport'ta kapkaçcı yakalamıştı.

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