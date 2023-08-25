  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Şükrü Özyıldız'dan flaş yakışıklılık itirafı!

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’in bu haftaki Şükrü Özyıldız oldu. İşte detaylar...

Şükrü Özyıldız'dan flaş yakışıklılık itirafı!

Hürriyet Hafta Sonu eklerinde yaptığı söyleşilerle birlikte YouTube programında da konuklarını ağırlayan Hakan Gence, bu hafta Şükrü Özyıldız’la konuştu.

 Şükrü Özyıldız'dan flaş yakışıklılık itirafı!

Oyunculuk kariyerinden önce denizcilik fakültesine gittiğini anlatan oyuncu “Okula gittiğimde hayalimdekiyle alakası olmadığını gördüm. Bambaşka bir dünya, askeri nizam falan... 1 sene okudum, ardından tüydüm. Daha sonrasında olayların buraya varacağını tahmin etmezdim ama hayal edebildiğin kadar gerçeksindir. Hayaller yavaş yavaş yol içinde gelişti” dedi. Fiziksel olarak değişebileceği rollerde yer almayı istediğini belirten Özyıldız “Bambaşka yüzümü göstereceğim farklı roller istiyorum. Kendimi gerçekten çok yakışıklı bulmuyorum. Gün içinde çok aynaya bakan biri değilim, aynaya bakmayı da çok sevmiyorum” diye devam etti.

Şükrü Özyıldız'dan flaş yakışıklılık itirafı!

Konu aşka gelince ilişkilerde çekingen olduğundan da bahsetti ve şöyle devam etti: “Aşkta taktiklerin yapıldığını görüyorum ama bunlara inanmıyorum. Benimkisi taktik demek değil ama ben gerçekten ilk mesajı atamam. Karşı tarafı rahatsız etmekten çekinirim.”

Şükrü Özyıldız'dan flaş yakışıklılık itirafı!

Ünlü isimlerin hayatlarını ve daha önce kimseye anlatmadıklarını paylaşan ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ her cuma saat 14.00’te yeni bölümüyle Hürriyet YouTube hesabında yayında.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile Büşra Cebe ayrıldı mı? Şaşırtan hamle...
  Magazin

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile Büşra Cebe ayrıldı mı? Şaşırtan hamle...

Şükrü Özyıldız hırsız yakaladı
  Magazin

Şükrü Özyıldız hırsız yakaladı

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili poz
  Magazin

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili poz

Burcu Özberk'ten sürpriz dizi
  Magazin

Burcu Özberk'ten sürpriz dizi

Derya Uluğ’dan Ayvalık’ta büyüleyici konser
  Magazin

Derya Uluğ’dan Ayvalık’ta büyüleyici konser

Şükrü Özyıldız: Kendimi çok yakışıklı bulmuyorum
  Magazin

Şükrü Özyıldız: Kendimi çok yakışıklı bulmuyorum