 Ünlü oyuncu Sinem Ünsal'dan bikinili kareler

Ünlü oyuncu Sinem Ünsal, tatiline devam ediyor.

Oyuncu, bikiniyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Ünsal, meslektaşı Berk Cankat'a pozlar verdi.

Oyuncu, beyaz bikinisiyle binlerce beğeni aldı.

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