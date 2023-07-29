Ünlü çift Sinem Ünsal ile Berk Cankat el ele görüntülendi

Gossippasta'nın haberine göre; Sinem Ünsal ile Berk Cankat el ele görüntülendi.



İkili, bir hayranı tarafından Anadolu Yakası'nde çekildi.

Çiçeği burnunda sevgilier, geçtiğimiz hafta birlikte de tatil yapmıştı.

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