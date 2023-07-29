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Ünlü çift Sinem Ünsal ile Berk Cankat el ele görüntülendi

Ünlü çift Sinem Ünsal ile Berk Cankat el ele görüntülendi. İşte detaylar...

Ünlü çift Sinem Ünsal ile Berk Cankat el ele görüntülendi

Gossippasta'nın haberine göre; Sinem Ünsal ile Berk Cankat el ele görüntülendi.

Ünlü çift Sinem Ünsal ile Berk Cankat el ele görüntülendi
İkili, bir hayranı tarafından Anadolu Yakası'nde çekildi.

Ünlü çift Sinem Ünsal ile Berk Cankat el ele görüntülendi

Çiçeği burnunda sevgilier, geçtiğimiz hafta birlikte de tatil yapmıştı.

Ünlü çift Sinem Ünsal ile Berk Cankat el ele görüntülendi

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