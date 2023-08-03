  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü çift Sinem Ünsal ile Berk Cankat'tan ilk fotoğraf

Ünlü çift Sinem Ünsal ile Berk Cankat'tan ilk fotoğraf geldi. İşte detaylar...

Ünlü çift Sinem Ünsal ile Berk Cankat'tan ilk fotoğraf

Bir süredir birlikte olan Sinem Ünsal ile Berk Cankat'tan ilk fotoğraf geldi. Ege'de tatil yapan çift, İstanbul'da hayranları tarafından el ele görüntülenmişti.

Ünlü çift Sinem Ünsal ile Berk Cankat'tan ilk fotoğraf
Çiçeği burnunda sevgililer Hande Doğandemir'in etkinliğine katıldı. Yüsra Geyik, paylaştığı karede Sinem Ünsal ile Berk Cankat da poz verdi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü çift Sinem Ünsal ile Berk Cankat el ele görüntülendi
  Magazin

Ünlü çift Sinem Ünsal ile Berk Cankat el ele görüntülendi

Ünlü oyuncu Sinem Ünsal'dan bikinili kareler
  Magazin

Ünlü oyuncu Sinem Ünsal'dan bikinili kareler

Ünlü oyuncu Sinem Ünsal'dan bikinili pozlar
  Magazin

Ünlü oyuncu Sinem Ünsal'dan bikinili pozlar

Sinem Ünsal’dan Estetik Açıklaması
  Magazin

Sinem Ünsal’dan Estetik Açıklaması

Kıvanç Tatlıtuğ'un reklamda oğlunu canlandıran çocuk bakın kim çıktı?
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ'un reklamda oğlunu canlandıran çocuk bakın kim çıktı?

Ünlü oyuncular aşure dağıttı
  Magazin

Ünlü oyuncular aşure dağıttı