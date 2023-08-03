Ünlü çift Sinem Ünsal ile Berk Cankat'tan ilk fotoğraf

Bir süredir birlikte olan Sinem Ünsal ile Berk Cankat'tan ilk fotoğraf geldi. Ege'de tatil yapan çift, İstanbul'da hayranları tarafından el ele görüntülenmişti.



Çiçeği burnunda sevgililer Hande Doğandemir'in etkinliğine katıldı. Yüsra Geyik, paylaştığı karede Sinem Ünsal ile Berk Cankat da poz verdi.

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