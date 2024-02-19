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Sinem Ünsal’ın sırt dekoltesi olay oldu

Senden Önce dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal’ın Pera Palace’de düzenlenen gala gecesi için tasarlattığı derin sırt dekolteli kıyafeti gündem oldu.

Sinem Ünsal’ın sırt dekoltesi olay oldu

Katılımcılar ve sosyal medyadaki fanlarından büyük beğeni toplayan güzel oyuncu, sırt ve bel dekolteli, ipek kadife kumaştan özel kıyafetiyle “siyah kuğu” gibi arz-ı endam etti.  

Sinem Ünsal’ın sırt dekoltesi olay oldu

BAKAN BİR DAHA BAKTI!

“Mucize Doktor” ve “Gizli Saklı” gibi projeler ile şöhret basamaklarını tırmanan yetenekli ve güzel oyuncu Sinem Ünsal, bu kez Kanal D’nin yeni dizisi “Senden Önce” ile gündemde. Dizide “Merve” karakterini oynayan Ünsal, Nilperi Şahinkaya’nın hayat verdiği “Sahra” ile sağladığı uyum kadar, güzelliği ile de göz doldurdu. 

Sinem Ünsal’ın sırt dekoltesi olay oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Sinem Ünsal, Senden Önce’nin Pera Palace Hotel’de düzenlenen gala gecesinde çektirdiği fotoğraflarını “Glamour Night” (İhtişamlı Gece) notu ile paylaştı. Derin sırt dekolteli kıyafeti ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun bu paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı. Sırt ve bel detayıyla gündeme gelen Sinem Ünsal için “Siyah Kuğu” benzetmesi de yapıldı.

Sinem Ünsal’ın sırt dekoltesi olay oldu

Sinem Ünsal’ın Alp Navruz ve Nilperi Şahinkaya ile başrolünü paylaştığı Senden Önce, sürprizlerle dolu yeni bölümleri ile salı akşamları Kanal D’de ekrana gelecek.

Sinem Ünsal’ın sırt dekoltesi olay oldu

 

 

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