Ünlü oyuncu Sinem Ünsal, bikinili karesini paylaştı.



Oyuncu, dört karesini yayınladı.



Yeşil bikiniyle poz veren Ünsal, "Yeşil" notunu düştü.

Oyuncuya, binlerce beğeni geldi.

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